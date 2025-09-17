Реальна кількість переданих літаків менша за всі прогнози.

Завдяки щорічному звіту Міністерства оборони Франції стало відомо, скільки винищувачів Mirage 2000-5F могла отримати Україна - і ця кількість набагато менша за всі цифри, що лунали раніше у ЗМІ.

Як пише Defense Express, відповідно до звіту Chiffres clés de la défense 2025, кількість Mirage 2000-5F у повітряних силах Франції станом на 31 грудня 2024 року, складає 23 одиниці. При цьому у минулорічному звіті їх було 28 одиниць.

Також зазначено, що двомісні Mirage 2000B були повністю переведені у тренувальні літаки та використовуються для навчання пілотів Mirage 2000D та Mirage 2000-5.

"Таким чином Україна, як мінімум станом на початок року, коли було оголошено про посилення повітряних сил України Mirage 2000-5, могла отримати лише до п'яти винищувачів, які були виведені зі складу повітряних сил Франції", - підсумовують аналітики.

У виданні нагадують, що Париж ніколи не розкривав кількість машин, які були передані до України. Однак у ЗМІ раніше лунали навіть версії про можливу передачу 20 літаків Mirage 2000-5F – всіх, які знаходяться у реальному боєздатному стані у Франції. Також називалися цифри у 12 літаків, як найбільш ймовірна кількість та шість, як компромісне рішення.

Також аналітики зауважують, що Україні могли бути передані навіть менше п’яти літаків. Один борт міг бути залишений у Франції для навчання пілотів та техніків, а фізично передано лише чотири.

Винищувачі Miragе в Україні

Нагадаємо, Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage-2000 на початку лютого 2025 року, однак тоді не називалась кількість переданих бортів.

22 липня Повітряні сили повідомили про втрату одного винищувача Mirage-2000 – перший відомий випадок. Зазначалося, що сталася відмова авіаційної техніки. Пілот успішно катапультувався.

