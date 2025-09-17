Путін оглянув зразки озброєння, спеціальної та військової техніки на полігоні "Муліно" в Нижегородській області.

Російський лідер Володимир Путін несподівано відвідав військовий полігон у Нижегородській області РФ в останній день білорусько-російських військових навчань "Запад-2025".

Як повідомляють російські ЗМІ, Путін у військовій формі оглянув зразки озброєння, спеціальної та військової техніки на полігоні "Муліно" в Нижегородській області, де відбувся основний етап навчань.

Як пише The Times, під час візиту Путін заявив, що навчання спрямовані на "відбиття потенційної агресії проти Союзної держави". Він також заявив, що в навчаннях "Захід" взяли участь 100 000 військовослужбовців. Раніше Білорусь заявляла, що в навчаннях брало участь лише 7000 військовослужбовців.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко сказав, що навчання включали репетиції пуску тактичних ядерних ракет, а також російської гіперзвукової ракети "Ліщина", яку Москва запустила по українському місту Дніпро минулого року.

Російські бомбардувальники Ту-160, здатні нести ядерну зброю, також відпрацювали пуски крилатих ракет над Баренцевим морем, а Балтійський флот Росії відпрацював знищення кораблів противника, повідомила Москва.

За навчаннями спостерігали американські військові, а також представники країн-членів НАТО - Угорщини та Туреччини.

Кремль також повідомив, що в навчаннях брали участь військовослужбовці з Індії, Ірану і Бангладеш, а також Буркіна-Фасо, Конго і Малі.

Навчання "Захід-2025" - новини

Раніше ЗМІ повідомили, що офіцери військової служби США спостерігали за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі.

Також повідомлялося, що до навчань долучилася Індія, відправивши 65 військовослужбовців, включно з підрозділами полку Кумаон, одного з найбільш шанованих підрозділів армії.

На думку BILD, у Путіна після завершення навчань є три сценарії - залишити війська в Білорусі як фактор постійної загрози Заходу; вторгнутися в Україну з північного напряму; використати концентрацію уваги на білоруському кордоні для несподіваного удару в іншому місці.

