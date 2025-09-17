Дональд Трамп заявив, що вживе жорстких заходів щодо Кремля, якщо Брюссель почне посилювати заходи щодо Китаю, проте дипломати ЄС підозрюють, що президент США просто тягне час.

ЄС планує запропонувати санкції проти ще більшої кількості китайських компаній, пов'язаних із військовими зусиллями Кремля, у рамках дипломатичної кампанії, мета якої - переконати президента США Дональда Трампа нарешті змусити Росію припинити війну в Україні.

Адже сам Трамп нещодавно заявив, що долучиться до ЄС у посиленні санкцій проти кремлівського диктатора Володимира Путіна, але тільки якщо країни НАТО повністю припинять імпорт російської нафти і введуть мита від 50 до 100 відсотків на товари з Китаю, пише Politico.

У відповідь дипломати ЄС хочуть показати готовність як покласти край решті імпорту російської нафти, що залишився, який і так вже сильно скорочено, так і підтримати зусилля Трампа щодо тиску на Китай. Троє дипломатів, які спілкувалися з виданням, заявили, що обговорення 19-го пакета санкцій ЄС, очікуваного в п'ятницю, 19 вересня, передбачали можливе додавання китайських компаній до списку цілей. Однак це далеко не відповідає вимозі Трампа про мита, і раніше включені китайські компанії не задовольняли президента США, пише ЗМІ.

Відео дня

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що нові заходи санкцій будуть спрямовані на "криптовалюту, банки та енергетику", але в її заяві про Китай згадки не було. Повідомляється, що американський лідер може залишитися незадоволеним зусиллями Європи. Європейські дипломати побоюються, що вимоги Трампа - особливо вимога мит, яку ЄС вважає неможливою, - можуть стати пасткою, яка дасть змогу загальмувати дії проти Росії і перекласти відповідальність на союзників по НАТО за відсутність рішучих кроків щодо припинення війни.

"Деякі з [повідомлень Трампа] мають сенс. А частина - це придумування причин нічого не робити", - сказав один чиновник ЄС, який побажав залишитися анонімним. Трамп висуває умови, які, знаючи, що вони нездійсненні, пізніше стануть приводом сказати, що він нічого не може зробити, щоб уникнути відповідальності.

Економічний бік

Крім можливості перекласти відповідальність на західних союзників, пастка Трампа також має економічний аспект, на думку європейців.

Мита до 100% на імпорт з Китаю спричинили б рекордну інфляцію в Європі і підірвали б економіку ЄС. Повна заборона на російську енергію підтримала б амбіції США щодо розширення експорту скрапленого природного газу.

"Президент Трамп демонструє готовність Вашингтона використовувати вразливості Європи у власних геополітичних інтересах", - сказав міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчунас. Таким чином, він намагається змусити Європу купувати більше американського СПГ.

Інші новини про тиск на Росію та Китай

Раніше УНІАН повідомляв, що війна закінчиться через 60 або 90 днів, за словами міністра фінансів США Скотта Бессента, якщо дотриматися однієї дуже важливої умови.

Крім того, Рубіо, зі свого боку, пояснив, чому Трамп вимагає від Європи санкції проти РФ. "У Європі все ще є країни, які купують російські продукти, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів запровадити ті санкції, які вони просять запровадити нас. Тому, якщо вони глибоко віддані цій ідеї, вони повинні вжити заходів - ми хочемо спонукати їх зробити те, про що вони просять нас", - пояснив він.

Вас також можуть зацікавити новини: