У 'ПриватБанку' різко зріс євро: актуальний курс валют на середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 17 вересня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав одразу на 55 копійок і складає 49,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 гривні, а євро - за курсом 48,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився на попередньому рівні і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 17 вересня, подорожчав на 48 копійок – до 49,26 гривні.

НБУ встановив на 17 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,18 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Що стосується євро, то гривня, в свою чергу, послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,66 гривні за один євро, тобто гривня втратила 16 копійок.

У свою чергу видання Bloomberg писало, що євро наблизився до найвищого рівня за чотири роки, оскільки трейдери готуються до зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США цього тижня. Так, 16 вересня євро досяг позначки у 1,1818 долара, що стало найвищим рівнем із початку липня, а з початку 2025 року валюта зросла майже на 14%, показуючи рекордний дев’ятимісячний результат.

