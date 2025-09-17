РФ цієї ночі намагалася вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу, - Кулеба

Росія прицільно б’є по залізничній інфраструктурі України.

В ніч на 17 вересня масованим ударом дронами Росія намагалася вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram.

"Такі удари мають чітку мету - ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку", - зазначив Кулеба.

За його словами, у момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Але, на щастя, серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.

Станом на 08:00, 26 поїздів через цю атаку слідують із затримкою в понад годину. Деталі по слідуванню конкретних поїздів можна відстежувати на сайті української залізничної компанії.

Щоб забезпечити рух, "Укрзалізниця" вже задіяла понад 20 резервних тепловозів. На знеструмлених ділянках, де відсутнє живлення приладів сигналізації та зв'язку, поїзди все одно пропускають в резервному форматі, щоб скорочувати затримки.

Для міжнародних рейсів із Польщею будуть організовані пересадки до Хелма та Перемишля, щоб пасажири безпечно дісталися своїх пунктів призначення.

"Ключове - навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії та, зокрема, Українську залізницю", - наголосив міністр.

Атаки на "Укрзалізницю" - останні новини

Вночі 17 вересня росіяни здійснили чергову комплексну атаку на залізницю України. Через відключення електроенергії спостерігались затримки низки поїздів. Частина поїздів затримувалася на 3-4 години.

Раніше в УЗ відмічали, що Росія хоче зруйнувати ключові вузлові станції "Укрзалізниці". Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельникове, на станцію Козятин.

