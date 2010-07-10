У КПУ знають, що є люди, які нашіптують Президенту, що він цар

Фракція КПУ не голосуватиме за законопроект про всеукраїнський референдум, якщо у ньому залишиться норма, що Конституція України може ухвалюватися на референдумі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив член фракції КПУ Євген ЦАРЬКОВ.

«Ми не дамо в цьому законі підміняти провладним силам, які нашіптують Президенту, деякі норми Конституції. А якщо говорити нормальною мовою, щоб через референдум ми могли міняти Конституцію», - сказав народний депутат.

За його словами, внесення змін до Конституції конституційною більшістю парламенту - це нормальна практика, яка є в усіх демократичних державах.

«А сьогодні підміняти політичну реформу, на яку пішло стільки сил, ми не дозволимо, тому що розуміємо, що сьогодні є люди, які нашіптують Президенту, що він цар і що він має все скоординувати в своїх руках», - додав Є.ЦАРЬКОВ.