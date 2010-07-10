Шуфрич звинуватив Льовочкіна в усіх проблемах владної команди

Колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ звинувачує главу Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА у проблемах, що виникають у нинішньої владної команди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«ЛЬОВОЧКІН для мене - це «придорожная пыль». Це якесь непорозуміння у Партії регіонів», - сказав Н.ШУФРИЧ. За його словами, усі труднощі, які зараз є у владі, у тій чи іншій мірі стосуються його діяльності.

«Я би радив Сергію Володимировичу більше дбати про загальні інтереси, як державні, такі і Партії регіонів, ніж про власні амбіції», - додав Н.ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2009 троку Н.ШУФРИЧ вдарив у обличчя С.ЛЬОВОЧКІНА. Інцидент стався у київському кінотеатрі "Зоряний" після засідання фракції Партії регіонів.