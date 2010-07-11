Кармазін каже, що відбулося "унікальне ґвалтування парламенту"

Рішення Верховної Ради України щодо ухвалення змін до закону про Національний банк, яким, зокрема, подовжується термін повноважень голови НБУ, необхідно скасувати, оскільки було порушено його процедуру розгляду й голосування. З такою пропозицією до голови парламенту Володимира ЛИТВИНА звернувся народний депутат від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, реєстрація й підготовка цього законопроекту до розгляду й сам розгляд у Верховній Раді 9 липня 2010 року відбувалися з грубим порушенням регламенту, оскільки у парламенті вже цілий рік знаходиться інший проект, внесений Ю.КАРМАЗІНИМ.

“Розгляд проекту про НБУ - це унікальне ґвалтування парламенту заради посади для потрібної людини”, - заявив депутат-нунсівець.

За його словами, проект Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не міг бути зареєстрованим, оскільки регламентом встановлено, що альтернативний законопроект може бути внесений не пізніш як у 14-денний строк після дня надання депутатам першого законопроекту з відповідного питання.

Крім того, Ю.КАРМАЗІН заявляє, що проект не міг розглядатися в другому читанні на другий день після розгляду в першому.

“Пропозиції та поправки вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроекту за основу, а законопроект, підготовлений до другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніш, як за 10 днів до дня розгляду”, - зауважив депутат.

“Грубе та цинічне бажання нехтувати Конституцією й законами України свідчить лише про те, на що можна піти заради бажання провести на посаду голови НБУ необхідну людину, чи зробити подарунок до дня народження”, - наголосив Ю.КАРМАЗІН.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю Верховна Рада ухвалила зміни до діючого законодавства щодо діяльності Національного банку України. Ними передбачено, що голова НБУ призначається на посаду парламентом за поданням Президента України строком на сім років. Одна й та сама особа не може бути головою Національного банку більше, ніж два строки підряд.