Кличко вимагає перервати канікули Верховної Ради
Україну перетворюють на ЗАТ?
Закон про місцеві вибори, ухвалений парламентом 10 липня, спрямований на консервацію нинішньої політичної системи та недопущення появи нових лідерів.
Про це заявив голова партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.
«Про яке оновлення політики ми можемо говорити, якщо цей закон фактично не дає можливості новим політичним силам брати участь у виборах? Він не має нічого спільного із демократією та суперечить Конституції. Адже в ній чітко зазначено право кожного громадянина бути обраним. Тепер, аби реалізувати це право, потенційному кандидатові треба йти на уклін до певної політичної сили», - підкреслив В.КЛИЧКО.
На його думку, причина появи такого закону цілком зрозуміла - стара політична еліта просто боїться появи нових лідерів.
«Відбувається консервація нинішньої політичної системи. І новий закон про вибори фактично перетворює Україну на закрите акціонерне товариство, яким керуватиме не народ, а купка обраних. Так ми ніколи не виберемося з корупційного, політичного та економічного хаосу. Без відміни антидемократичних норм цього закону майбутнє України як цивілізованої європейської держави практично неможливе», - наголосив В.КЛИЧКО.
Політик заявив, що партія «УДАР» вимагає від депутатів Верховної Ради перервати свої «канікули» й відмінити антиконституційні норми закону: «Прийняти таке рішення – в інтересах самих депутатів. Адже якщо політична псевдоеліта не хоче йти назустріч бажанню мільйонів громадян, то рано чи пізно народ буквально «винесе» таку еліту з її тепленьких крісел».
Як повідомляв УНІАН, цим законом передбачено проведення виборів депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою.
Крім того, законом передбачено, що місцева організація партії може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що вона зареєстрована не пізніше, як за 365 днів до дня виборів.