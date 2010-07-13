Тігіпко готовий об'єднуватися з ким завгодно

Після перемоги восени на місцевих виборах партія «Сильна Україна» готова об`єднуватися з будь-якою політичною силою в місцевих радах, аби ввійти у владу і мати змогу проводити реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер партії, віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО в ефірі телеканалу ICTV.

"Ми все зробимо, аби ввійти у владу, бо у нас реформи, у нас зміни, і ми не збираємося відсиджуватися в опозиції, яка сьогодні, мені видається, не дуже цікава", - сказав С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що об`єднуватися «Сильна Україна» буде з будь-якими політичними силами на основі реформаторських програм.

"Я допускаю, що в одному регіоні це може бути Партія регіонів, а в іншому і БЮТ. Для мене це буде абсолютно нормально. Головне - міняти ситуацію на місцях", - відзначив С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що ні він, ні його політична сила нікому не давали клятви політичної вірності.

"Ми нікому не присягаємося. У нас своя самостійна партія, і ми працюватимемо. Реформи для нас - ключове", - заявив С.ТІГІПКО.

Він також додав, що сподівається на перемогу "Сильної України" на місцевих виборах у всіх регіонах країни.

При цьому він відзначив, що його робота в уряді поки що посилює передвиборчі позиції "Сильної України".

"Моє перебування в уряді поки що посилює позиції партії", - сказав С.ТІГІПКО, наголосивши, що в уряді він активно працював над прийнятими законопроектами про скорочення перевіряючих організацій, про єдиний соціальний податок, про держзакупівлі, ринок газу і створення єдиного регулятора тарифів на комунальні послуги.

"Доки вдаватиметься ця робота, я впевнений, що це позитивно впливатиме, зокрема й на місцеві вибори», - відзначив С.ТІГІПКО.

Він знову заявив, що не збирається залишати посаду віце-прем`єра, доки є можливість займатися реформами. В зв`язку з цим С.ТІГІПКО додав, що йому невдовзі додасться роботи з проведення пенсійної реформи, також він буде займатися питаннями підготовки бюджету на 2011 рік і фондовим ринком.