Ляшко і Кожем'якін вмовляли Литвина попрацювати

Фракція БЮТ вимагає сьогодні після урочистого засідання Верховної Ради поставити на голосування два законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за її словами, перший законопроект стосується виділення коштів на допомогу населенню, постраждалому від повені.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, з цією метою необхідно внести зміни до бюджету України. Вона зазначила, що цими змінами передбачається виділити по 5 тис. грн. для громадян, які зазнали не дуже великих збитків, 30 тис. грн. - для проведення ремонтних робіт у будинках та 100 тис. грн. – для родин, які втратили житло.

Другим законопроектом передбачається запровадження мораторію на підвищення тарифів для українських громадян.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що БЮТ з цього приводу проводить переговори з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ.

Пізніше член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО повідомив, що він та перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН мали розмову з В.ЛИТВИНИМ, однак той відмовився вносити дані законопроекти до сьогоднішнього порядку денного.

За словами О.ЛЯШКА, В.ЛИТВИН пояснив це тим, що сьогодні у ВР передбачено тільки проведення пленарного урочистого засідання з нагоди 20-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України.