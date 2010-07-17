Герман подарувала Льовочкіну квітку едельвейса

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН подарувала главі президентського офісу Сергію ЛЬОВОЧКІНУ на день народження квітку альпійського едельвейса.

Про це Г.ГЕРМАН повідомила кореспонденту УНІАН.

Як відомо, сьогодні, 17 липня, глава АП С.ЛЬОВОЧКІН відзначає свій день народження. У зв’язку з чим Г.ГЕРМАН, перебуваючи у відпустці в Альпах, знайшла біля підніжжя гори Маттернхорн для С.ЛЬОВОЧКІНА квітку едельвейса, яку й презентувала політику з нагоди його дня народження.