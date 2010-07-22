Янукович знову поміняв командувача внутрішніми військами
12:20, 22 липня 2010Політика
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Воробйов протримався три місяці
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Сергія ЯРОВОГО начальником Головного управління – командувачем внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
Текст відповідного указу від 22 липня розміщено на офіційному сайті глави держави.
Іншим указом Президент звільнив Володимира ВОРОБЙОВА з посади начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС.
Нагадаємо, що головнокомандувача Внутрішніми військами МВС Воробйова Янукович призначив в квітні, звільнивши Олександра Кіхтенка.
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