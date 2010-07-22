В опозиції цікавляться, за що Могильов нагородив Януковича зброєю
За сумлінну службу?
Депутат Верховної Ради від «Народної самооборони» Юрій ГРИМЧАК просить генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА перевірити законність нагородження Президента Віктора ЯНУКОВИЧА відзнакою Міністерства внутрішніх справ «Вогнепальна зброя».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».
За словами Ю.ГРИМЧАКА, зброю В.ЯНУКОВИЧ та інші цивільні особи отримали із рук міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА.
У листі до генпрокурора Ю.ГРИМЧАК зазначив, що порядок нагородження цією вогнепальною зброєю регламентується Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України, який був затвердженим законом. В цьому законі, зокрема, сказано: «Відзнакою Міністерства внутрішніх справ «Вогнепальна зброя» має право нагороджувати міністр внутрішніх справ України за сумлінну службу, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку осіб начальницького складу».
Разом із тим депутат вказав, що «до рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ належать особи, які перебувають у кадрах Міністерства внутрішніх справ і яким присвоєно спеціальні звання, встановлені законодавством».
«Звідси зрозуміло, що ні Президент України, ні жодна інша цивільна особа не є особою начальницького складу органів внутрішніх справ і, відповідно, не може бути нагородженою відзнакою МВС «Вогнепальна зброя»», - заявив Ю.ГРИМЧАК.
В зв’язку з цим депутат просить генпрокурора в разі підтвердження інформації про порушення законів міністром МВС А.МОГИЛЬОВОМ притягти його до відповідальності за перевищення службових повноважень.