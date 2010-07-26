Азаров перетрусив верхівку податкової

Кабінет Міністрів України провів низку кадрових призначень у Державній податковій адміністрації України (ДПАУ).

Зокрема, розпорядженням Кабміну № 1492-р від 21 липня 2010 року, текст якого розміщено на офіційному сайті уряду, з посади заступника голови ДПАУ звільнено Сергія ЧЕКАШКІНА.

Крім того, з посади першого заступника голови ДПАУ звільнено Валерія МАЛІКОВА (розпорядження Кабміну № 1490-р від 21 липня 2010 р.) у зв`язку з переведенням на посаду заступника голови ДПАУ (розпорядження № 1493-р від 21 липня 2010 р.).

На посаду першого заступника голови ДПАУ призначено Віталія ЗАХАРЧЕНКА (розпорядження Кабміну № 1491-р від 21 липня 2010 р.).