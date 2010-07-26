Експерт: закон про місцеві вибори створює передумови для фальсифікацій

Головний координатор громадянської кампанії "Форум порятунку Києва" Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ вважає, що новий закон про місцеві вибористворює передумови для масових фальсифікацій.

Таку думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ висловив у коментарі УНІАН.

"Новий закон встановлює, що спостерігачами за виборами можуть бути тільки представники всеукраїнських громадських організацій, які зареєстровані не менше, ніж за рік до дня виборів. Таким чином, свідомо обмежується кількість потенційних спостерігачів. А вибори будуть проходити одночасно майже у 30 тис. населених пунктах, і коли мало спостерігачів, легше забезпечити прикриття фальсифікацій. Тим самим створюється підґрунтя для масових фальсифікацій голосування", - сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

На його думку, місцеві громадські організації повинні мати право направляти своїх спостерігачів на виборчі дільниці тих регіонів, на території яких вони здійснюють свою статутну діяльність. "Ці обмеження зроблені для того, щоб на виборчих дільницях було менше зайвих "очей і вух", які б зупиняли потенційних фальсифікаторів", - додав він.

Крім того, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ вважає регресом перехід на мажоритарно-пропорційну систему виборів. "Нам потрібно рухатися до пропорційної системи виборів за відкритими списками. Тоді є шанс домогтися індивідуальної відповідальності кожного депутата перед своїми виборцями, тому що у кожного кандидата буде свій округ", - пояснив експерт.

"Фактично закон направлений на те, щоб мати в радах ручних депутатів і ще більш ручних мерів для Партії регіонів. За документом видно, що регіонали мають на меті "підігнути" під себе всю адміністративну вертикаль", - резюмував В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 10 липня прийняла Закон "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", ініційований головою фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександром ЄФРЕМОВИМ.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН 22 липня підписав цей закон і передав його на підпис Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Закон передбачає перехід до змішаної системи виборів: 50% депутатів обиратимуться за партійними списками, 50% – в мажоритарних округах.

Закон забороняє брати участь у місцевих виборах блокам політичних партій.

Крім того, в законі ліквідована норма про можливість самовисування кандидатів у мери.

Закон також встановлює, що у виборах можуть брати участь місцеві організації політичних партій, зареєстровані не пізніше, ніж за 365 днів до дня виборів.