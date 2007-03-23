До коаліції увійшло 11 нардепів з БЮТ та Нашої України

Про це повідомив Мороз

До парламентської коаліції увійшло 11 народних депутатів із фракцій БЮТ та «Наша Україна». Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ. О.МОРОЗ зазначив, що до коаліції національної єдності увійшли 5 народних депутатів із фракції БЮТ: Олександр КОВТУНЕНКО, Олег НАДОША, Володимир ТКАЧЕНКО, Сергій ПОЛІЩУК, Олександр ЄДІН. Із фракції «Наша Україна» до парламентської коаліції увійшли: Анатолій ШКРІБЛЯК, Лев ГНАТЕНКО, Василь ГУРЕЄВ, Віктор ЛЕЩЕНКО, Віталій МАЙКО, Олексій ФЕДУН.

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