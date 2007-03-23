ВР призначила Гайдаєва міністром охорони здоров’я

Верховна Рада України призначила Юрія ГАЙДАЄВА міністром охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 252 із 256 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Довідка УНІАН. Ю.ГАЙДАЄВ народився 14 серпня 1954 р. у Донецьку. Закінчив Запорізький медичний інститут. Кандидат медичних наук, Заслужений лікар України

З грудня 2005 р. до цього призначення обіймав посаду заступника міністра охорони здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня ВР України звільнила з посади міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА у зв’язку з переходом на іншу роботу. Ю.ПОЛЯЧЕНКО працюватиме на посаді директора Інституті хірургії і трансплантології Академії медичних наук України ім. Олександра Шалімова.