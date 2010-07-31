Кабмін скоротив правління Пенсійного фонду

Кабінет міністрів України скоротив кількість членів правління Пенсійного фонду із 19 до 17.

Текст відповідної постанови від 28 липня №660 розміщено на офіційному сайті уряду.

Цією ж постановою скасовується дія урядової постанови від 27 лютого 2008 р. №96 “Про правління Пенсійного фонду України”, згідно з якою кількість членів правління фонду становила 19.

Уряд також затвердив правління Пенсійного фонду в такому складі: Борис ЗАЙЧУК (голова правління), Юрій АВКСЕНТЬЄВ (заступник міністра Кабміну), Олег АДАМОВ (голова Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі “Федерація роботодавців ЖКГ України”), Петро ГЕРМАНЧУК (постійний представник Національного банку України у Верховній Раді), Галина ГОЛЕУСОВА (керівник департаменту з питань соціального захисту Федерації професійних спілок), Сергій ДІДЕНКО (директор департаменту Мінфіну), Олександр ДРУГОВ (начальник головного управління ПФ у Львівській обл.), Валентин КОРОНЕВСЬКИЙ (заступник голови правління ПФ), Василь КРАВЧУК (перший заступник голови правління ПФ), Євген МАКСИМЧУК (заступник голови правління ПФ), Віталій МУЩИНІН (заступник міністра праці та соціальної політики), Валентина НИКИТЕНКО (заступник голови правління ПФ), Анатолій ОНИЩУК (голова профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ), Сергій УКРАЇНЕЦЬ (заступник голови Федерації професійних спілок), Петро ЦИБЕНКО (народний депутат України), Павло ЦИРУЛЬ (голова ради Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму) і Василь ЧУДНОВ (член Ради Федерації роботодавців).