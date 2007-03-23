Янукович сказав, коли дійде черга до російської мови

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що питання про статус російської мови розглядатиметься після створення конституційної більшості в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Коли буде створена коаліція в 300 голосів, тоді і розглядатимуться питання, у тому числі й мовне», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду зазначив, що зараз коаліція чітко виконує Універсал національної єдності в частині статусу для російської мови. «Він чітко виконується, і ми дотримуватимемося цього слова», - сказав він.

При цьому прем`єр-міністр підкреслив, що вважає за неправильне чинити тиск на депутатів при ухваленні рішень зі стратегічних питань. «Принципи нашої партії не змінилися, але ми в коаліції, в яку входить вже 4 партії (Партія регіонів, СПУ, КПУ і ПППУ – УНІАН), і у них свої програми», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, політика коаліції зараз направлена на забезпечення економічного зростання, поліпшення життя громадян і на стабілізацію політичної ситуації. «Ми ніколи не підемо авантюрним шляхом, як це роблять наші опоненти», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що коаліція розширюватиметься на основі українського законодавства. «Ми ніколи не підемо на порушення законодавства», - підкреслив прем`єр.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, коаліція розширюватиметься за рахунок депутатів з опозиційних фракцій, в яких вони не знаходять підтримки своєї позиції. «Депутат може вступити в коаліцію на індивідуальній основі. Це європейська практика, а в європейській практиці не працює імперативний мандат», - пояснив глава уряду.