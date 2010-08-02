Суд визнав законною кримінальну справу проти двох нунсівців

Печерський районний суд Києва визнав законною постанову про порушення кримінальної справи проти народних депутатів від «Нашої України – Народної самооборони» Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ за дії у Верховній Раді 27 квітня.

Таке рішення суд оголосив сьогодні, 2 серпня, повідомляє офіційний сайт “Народної самооборони”.

Суд визнав докази, які містяться у матеріалах справи за підозрою у перешкоджанні діяльності парламенту Ю.ГРИМЧАКОМ та А.ПАРУБІЄМ, достатніми для її порушення.

Протягом 7 днів це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Представник підозрюваних у суді, адвокат В`ячеслав МАРТИНЮК повідомив, що має намір оскаржити це рішення. Народний депутат Ю.ГРИМЧАК також підтвердив, що оскаржуватиме дане рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у сесійній залі Верховної Ради під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України сталися зіткнення між депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів.

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу щодо Ю.ГРИМЧАКА та А.ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, скоєного особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).