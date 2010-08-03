Янукович хоче переписати щойно оприлюднений Податковий кодекс

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує, що проект Податкового кодексу буде допрацьовано найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.

«Величезну роботу було зроблено, але є недоліки, які потрібно виправити. І я думаю, це буде зроблено», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ назвав величезним недоліком те, що незалежна Україна не мала зрозумілого Податкового кодексу. За словами Президента, після ухвалення документа Україна стане «державою зі зрозумілою податковою політикою».

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент В.ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступають також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

Сьогодні, 3 серпня, відкоригований проект Податкового кодексу України опубліковано в «Урядовому кур`єрі».