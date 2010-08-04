В мери Херсона мітить екс-губернатор

Колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ балотуватиметься в мери Херсона на майбутніх місцевих виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СІЛЕНКОВ заявив сьогодні на прес-конференції, підкресливши, що його кандидатура вже узгоджена обласною організацією "Нашої України".

Він також зазначив, що основним своїм конкурентом вважає чинного мера Херсона Володимира САЛЬДО, проте впевнений у своїй перемозі з результатом 25% голосів виборців.

За словами Б.СІЛЕНКОВА, його кандидатуру на посаду мера Херсона схвалив і екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомлялося, Б.СІЛЕНКОВ очолював Херсонську ОДА в 2005-2010 рр., є депутатом облради від НСНУ і очолює обласну організацію цієї партії.