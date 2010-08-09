У Харківській міськраді може поменшати депутатів

У Харківській обласній раді після виборів 31 жовтня 2010 року кількість депутатів може зменшитися зі 150 до 136.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю Харківської облради Володимир ДЯГІЛЄВ.

За його словами, відповідне питання депутати облради розглянуть на позачерговій сесії 19 серпня.

Зокрема, в облраді обговорюється ідея про те, щоб в обласну раду обиралися по два представника від кожного району і міста обласного підпорядкування (у Харківської області 27 районів і 7 міст обласного підпорядкування) за мажоритарними округами та стільки ж – за партійними списками.

Таким чином, згідно з новим законом про вибори, в облраду обиратиметься 68 депутатів за "мажоритаркою" та 68 – від політичних партій.

Втім, підкреслили в прес-службі, остаточне рішення прийматиме сесія.