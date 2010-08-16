Томенко пропонує оригінальний подарунок до Дня Незалежності

Фонд Миколи Томенка до 19-ї річниці Незалежності України реалізує проект «Частинка України в твоєму мобільному».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Миколи Томенка, завдяки проекту, який стартує напередодні Дня Незалежності, всі бажаючі матимуть змогу безкоштовно завантажити на свій мобільний телефон мелодії патріотичних пісень, що розміщені на сайті tomenko.kiev.ua.

«Ми хочемо, щоб до 19-ї річниці народження нашої країни, кожен громадянин міг привітати себе та своїх друзів зі святом і таким чином сказати: я українець і я цим пишаюся», - говорить ініціатор проекту Микола ТОМЕНКО.

Мелодії для завантаження взяті з диску «Головні пісні та мелодії України», який видали до 16-ї річниці Незалежності України Фонд Миколи Томенка та Національна радіокомпанія України. За сприяння Фонду протягом останніх років аудіозаписи головних пісень та мелодій України – Гімну України, Молитви за Україну, козацьких маршів та інших пісень, отримала більшість шкіл у всіх куточках держави.