Вінський знає, що в Нафтогазі стрижуть золоті купони

Підняттю цін на газ для населення мало передувати реформування газової системи держави, яке зробило б прозорим її функціонування.

Про це заявив голова партії «Народна влада» Йосип Вінський, коментуючи Меморандум про співпрацю між українським урядом і Міжнародним валютним фондом, яким, зокрема, передбачається підвищення ціни газу для населення.

«Перед тим як піднімати ціну на газ, треба було провести реформування газової системи. Його (реформування) не роблять вже двадцять років. НАК «Нафтогаз України» є збитковою компанією, але всі знають, що в тому ж «Нафтогазі» низка людей «стрижуть» золоті купони», - заявив Вінський.

Політик підкреслив, що коли на газовому ринку буде створено прозорі й чіткі правила гри, то й компанії «Нафтогаз України» в її нинішньому вигляді не буде. «Має бути окремо компанія, яка забезпечує транзит газу, окремо – компанія, яка торгує ним вроздріб, і окремо – компанія, яка займається власним видобутком. Тоді й усі процеси будуть прозорішими», - пояснив він.

За словами лідера партії «Народна влада», «зараз йде боротьба між інтересами суспільства і невеликою групою людей, яка сьогодні управляє процесами в цій сфері».

Разом з тим, Вінський підкреслив, що Юлія Тимошенко на посаді прем’єр-міністра не займалася реформуванням «Нафтогазу України», натомість закриваючи проблеми компанії шляхом запозичень.

«На долю нинішнього уряду і президента випало з цієї ситуації виходити. Чи все робиться правильно? Не все. Але йдуть пошуки виходу з цієї ситуації», - сказав Вінський.

Політик зауважив, що оцінку діям нової влади можна буде дати пізніше, але «поки що, замість реальної реформи, уряд продовжує ту негативну тенденцію, яка була при Тимошенко».