Комуністи пропонують оголосити мораторій на підвищення тарифів

У Чернігові представники Комуністичної партії України та громадської організації "Народний контроль" виступають з ініціативою запровадити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив перший секретар міськкому КПУ Михайло ПЕТРУЩЕНКОВ.

За його словами, мораторій, як форма сповільнення будь-якого процесу, у даній ситуації є дуже важливою, оскільки дозволить провести економічні обрахунки і зробити тарифи на ЖКП обґрунтованими.

"Ресурси і можливості для непідвищення тарифів є. Не бачимо аргументів і підстав, щоб тарифи збільшувати", - сказав М.ПЕТРУЩЕНКОВ, уточнивши, що мораторій варто запровадити до 2012 року. Крім того, він зауважив, що фракція КПУ у Верховній Раді пропонувала прийняти відповідний закон, але її прагнення не увінчалися успіхом. Такий результат мають і чернігівські комуністи, які у міській раді 16 разів ініціювали розгляд питання про мораторій на підвищення вартості житлово-комунальних послуг.

На переконання М.ПЕТРУЩЕНКОВА, підвищення тарифів позначиться на достатку переважної більшості чернігівців, оскільки субсидії у місті отримують лише 4 тис. родин і зростання буде не більше тисячі.

Крім того, комуністи пропонують у Чернігові заборонити виділення земельних ділянок, доки не буде проведено інвентаризацію міської землі. За їх інформацією, на сьогодні у Чернігові не існує єдиного реєстру земельних ділянок, жодного разу не була проведена інвентаризація, інформація не комп’ютеризована і закрита для загалу.

Як пообіцяли чернігівські комуністи, ініціативи про запровадження мораторію на підвищення тарифів у Чернігові і заборону виділення вільних земельних ділянок до проведення процедури інвентаризації будуть виноситися на наступну сесію міської ради.