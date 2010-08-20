Вірменія переплюнула Україну: там військову базу РФ лишають до 2044 року

Росія домовилася з Вірменією про продовження терміну перебування на вірменській території 102-ї російської військової бази в місті Гюмрі до 2044 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідний протокол підписали сьогодні в Єревані міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ і міністр оборони Вірменії Сейран ОГАНЯН.

Як повідомив на прес-конференції після церемонія підписання документів президент Вірменії Серж САРГСЯН, не лише продовжено термін перебування російської бази у Вірменії, а й розширені сфери її географічної і стратегічної відповідальності.

«Раніше функціонування бази обмежувалося зовнішніми кордонами колишнього СРСР, а зараз це обмеження вилучене з тексту угоди. Російська сторона взяла на себе зобов`язання з спільного забезпечення військової безпеки Республіки Вірменія і сприяння оснащення наших збройних сил сучасними видами озброєння», - сказав С.САРГСЯН.

Як відомо, 102-а російська військова база розташована в місті Гюмрі на відстані 120 кілометрів на північ від Єревану. На базі перебувають 3,5 тис. військовослужбовців.