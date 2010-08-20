Буде чи не буде феєрверк у Києві на День Незалежності?

Міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ не виключає, що у Києві на День Незалежності буде проведено святковий феєрверк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЄЖЕЛЬ заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

Він нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заборонив проведення в державі феєрверків у зв’язку зі складною ситуацію щодо пожежної безпеки. «Я не виключаю, що у зв’язку з тим, що відбулися погодні зміни, можливо, буде прийнято рішення про проведення феєрверку», - сказав міністр оборони.

Водночас, він наголосив, що це є окреме питання, рішення стосовно якого буде ухвалювати особисто Президент України.