Відкриття дошки Лесі Українці в Берліні обійдеться без Януковича

Сьогодні у Берліні відбудеться урочисте відкриття пам`ятної дошки Лесі Українці, повідомляє Deutsche Welle.

Ініціатива відкриття дошки Лесі Українці у Берліні належить активістам української діаспори, які кілька років тому розпочали проект із збору пожертв. Тепер посол України у ФРН Наталія Зарудна радіє тому, що цю акцію удалося підготувати спільно з Центральною спілкою українців Німеччини. "Дуже сподіваємося, що це буде не остання така культурна акція, яка нагадає про давні і тісні стосунки між нашими країнами", - сказала посол.

За словами Людмили Млош, голови Центральної спілки українців Німеччини, далеко не всі, хто міг би посприяти проекту, відгукнулися на почин. Але врешті-решт усі потрібні дозволи були отримані, кошти зібрано, а полтавський скульптор Вадим Голобородов виготовив дошку.

Останніми днями в українській громаді Берліна дискутували про те, чи буде присутнім на заході і президент України Віктор Янукович. Частина берлінських українців негативно ставилася до його присутності. Але, як стало відомо, український президент доручив цю місію міністрові закордонних справ Костянтину Грищенку. "Пояснили нам так, що ніби в президента не знайдеться часу в зв`язку з іншими важливими питаннями", - сказала Людмила Млош.