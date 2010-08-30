Блок Кличка виключив депутата за «голосування врозріз»

Депутата Київради Дмитра АНДРІЄВСЬКОГО виключили зі складу фракції Блоку Віталія Кличка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, відповідне рішення було прийнято сьогодні вранці на засіданні фракції.

Як зазначається у повідомленні, причиною виключення стало порушення депутатом фракційної дисципліни та його голосування урозріз із рішенням фракції.

У Блоці Кличка нагадують, що однойменна фракція в Київраді прийняла рішення про відмову брати участь у засіданні міської ради 25 серпня, однак Д.АНДРІЄВСЬКИЙ це рішення проігнорував.

Як прокоментував сьогоднішнє рішення лідер блоку Віталій КЛИЧКО, його фракція у Київраді приймає свої рішення демократично, але відстоювати інтереси киян можна виключно злагодженою командною роботою.