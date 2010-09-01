У Кременчуку палять іномарки, припарковані на центральних вулицях

Сьогодні вночі в центрі Кременчука Полтавської області невідомий підпалив чотири іномарки, припарковані на вулицях в центрі міста.

Про це УНІАН повідомили в міському управлінні міліції та в міському управлінні МНС.

За даними оперативних служб, рівно о 4.00 загорівся автомобіль «Хонда», 2009 року випуску, припаркований біля будинку № 3 по вулиці 1905 року.

О 4.17 вогонь охопив машини біля будинків №15 і 17 по бульвару Пушкіна. Там згоріли «Тойота», 2007 року випуску і «Рено», 1994 року випуску.

О 4.52 пожежники виїжджали гасити пожежу в автомобілі «Міцубісі», 2004 року випуску, який горів по вулиці Першотравневій, 44.

«Попередні причини займання – підпал. Подробиці події уточнюються», - сказав начальник Кременчуцького міськуправління МНС Олег ГОРБЕНКО.

У міліції Кременчука додали, що активно займаються пошуками палія.

Нагадаємо, в Києві цієї весни також були зареєстровані підпали машин. Тоді жертвами паліїв ставали переважно автомобілі, припарковані на газонах.

А в червні у Черкасах міліція затримала юнака, який за останній місяць підпалив три автомобілі в мікрорайоні Митниця.