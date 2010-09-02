Тимошенко: авторитарний режим в Україні небезпечний для Євросоюзу

Екс-президент Латвії Вайра ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА висловила занепокоєння останніми подіями в Україні.

Як повідомляє пре-служба БЮТ, про це вона сказала у Києві під час зустрічі з головою партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО.

Екс-президент Латвії наголосила, що європейські політики уважно стежать за розвитком ситуації в Україні. «Україна дуже важлива для Європи. Ми переживаємо за Україну», - сказала вона.

В.ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА висловила жаль, що Президентом України не стала жінка та побажала Ю.ТИМОШЕНКО успіху у майбутньому.

«Жаль, що Україна втратила шанс отримати президента-жінку. Але я бажаю Вам сили, наснаги та успіху у майбутньому», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала своїй співрозмовниці за підтримку та наголосила: «Раніше в нашій державі була і криза, і політична боротьба, але одне залишалося незмінним – свобода примножувалася».

За її словами, в Україні відбувається ерозія демократії та поступове відновлення авторитарної системи правління. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що про це свідчить систематичне порушення Конституції та законів президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і підвладним йому урядом, нехтування правами і свободами людей, залякування та репресії влади проти опозиції, підпорядкування правосуддя та судової системи адміністрації президента, цензура, побиття та зникнення журналістів.

«Зараз порушуються права, свободи і надії українців. Це небезпечно не лише для України, це може бути небезпечно і для ЄС», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що події в Україні завжди були знаковими.

«Коли наша держава починає регресувати, це впливає на життя усього пострадянського регіону. Українці відчувають відповідальність за це, але тут і Європа повинна бути разом з нами», - сказала вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО та В.ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА обговорили рекомендації щодо бачення майбутнього ЄС, викладеного у доповіді «Проект Європи 2030», підготовленої «групою мудреців», віце-президентом якої є В.ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА.