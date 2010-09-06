Азаров про "податок з депозитів": ми просимо поділитися

Новий Податковий кодекс передбачає, що тягар реформ ляже на плечі багатих. Про це заявив прем`єр Микола Азаров в ефірі телеканалу ICTV, пише ОстроВ.

За словами прем`єра, податок на доходи від депозитів застосовуватиметься тільки до тих, чий депозит перевищує 200 тисяч гривень. "Таких громадян, виявляється, у нас дуже мало", - відзначив він.

Н.Азаров розповів що "більше 90% наших громадян мають внески, депозити менше 200 тисяч".

"Ось лежить 200 тисяч гривень на депозиті. Річний дохід від депозиту, скажемо 40 тисяч на рік, людина отримує прибуток", - відзначив чиновник.

"І скільки ми просимо його поділитися? 5% від 40 тисяч - це 2 тисячі гривень до бюджету", - сказав прем`єр.