На мітинг на Майдані Незалежності вже зібралося понад 50 тис. людей

На Майдані Незалежності триває мітинг об’єднаної опозиції. Майдан вже заповнений – зараз на ньому зібралося близько 50 тисяч - вони перебувають на самому Майдані Незалежності перед сценою та монументом Незалежності, а також на навколишніх схилах. Учасники акції тримають в руках прапори БЮТ, «Нашої України», «Пори», рухів «Антикримінальний вибір», «Народна самооборона», "Європейська платформа для України".

О 17.00 розпочався концерт, який веде Ді-Джей Майдану - актор Євген НІЩУК. Перед учасниками акції вже виступили Марійка БУРМАКА, гурти "Мандри", "Мертвий півень", та інші.

О 19.00 перед учасниками мітингу виступлять лідери опозиції: В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК та інші депутати від опозиції.