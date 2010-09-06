Добкін напророкував Кернесу «дуже гарний результат» на виборах

Голова Харківської облдержадміністрації, керівник обласної організації Партії регіонів, Михайло ДОБКІН вважає, що на майбутніх виборах мера Харкова переможе секретар Харківської міськради, нинішній виконуючий обов`язки міського голови Геннадій КЕРНЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОБКІН заявив на зустрічі з журналістами, коментуючи рішення Ради обласної організації ПР рекомендувати міській парторганізації ПР затвердити кандидатуру Г.КЕРНЕСА кандидатом на пост мера Харкова.

«КЕРНЕС виграє вибори з дуже гарним результатом», - сказав М.ДОБКІН.

«Я думаю, - додав він, - що з тими стартовими даними, які є зараз, Геннадій Адольфович набере більше 35%».

За його словами, питання про затвердження кандидата в мери Харкова від Партії регіонів сьогодні повністю і остаточно вирішене. Всі попередні висловлювання політологів про нібито розбіжності, що є всередині партії, і сумніви щодо висунення Г.КЕРНЕСА він назвав бажанням опонентів «внести сум`яття в роботу регіональної Харківської обласної партійної організації».

Свою думку про можливу перемогу М.ДОБКІН обгрунтував, посилаючись на результати останніх соціологічних досліджень, представлених не харківською компанією.

На питання, хто зараз переміг би на виборах у Харкові, за даними М.ДОБКІНА, більшість опитаних відповіли так: Г.КЕРНЕС – 34%, бізнесмен Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ – 7%, екс-губернатор Арсен АВАКОВ – 6%, лідер харківських комуністів, народний депутат Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА – 2%.

«Тому підтверджуються прогнози: у нас серйозних суперників тут немає», - заявив М.ДОБКІН.

При цьому він вважає, що О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, колишній «бютівець», народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН, а також А.АВАКОВ цього року не балотуватимуться на пост мера Харкова.