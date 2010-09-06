Експерт - про Януковича, Китай і нову євразійську політику

Візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Китайської Народної Республіки, який відбувся з 2 по 5 вересня, дав можливість формування нової східної і євразійської політики України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій ЄРМОЛАЄВ.

Він зазначив, що під час візиту Україна продемонструвала прагматизацію своєї зовнішньої політики.

«Головне, що вихід до Китаю, успішні переговори також з урядом Сянгану (Гонконг) продемонстрували, що Україна поступово набуває більшого впливу і можливостей на провідних ринках фінансів і інвестицій», - зазначив А.ЄРМОЛАЄВ.

За його словами, Китай і Гонконг продемонстрували свою готовність і бажання співпрацювати з Україною як з одним із активних гравців і учасників на фінансових майданчиках.

Крім того, експерт зазначив, що китайська сторона висловила свою готовність співпрацювати з Україною щодо розвитку інфраструктурних проектів.

Також А.ЄРМОЛАЄВ не виключив, що Україна та Китай можуть підписати договір про стратегічне партнерство. За його словами, «китайський напрямок» для України може стати одним із головних, адже відносини з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки загалом мають декларативний характер щодо тісного співробітництва з Україною.

В той же час експерт зазначив, що під час нещодавнього візиту В.ЯНУКОВИЧА до Німеччини українській стороні вдалося отримати від канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ підтримку стосовно європейських перспектив України.