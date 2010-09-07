Соболєв: БЮТ допомагатиме ПР блокувати трибуну парламенту

Народний депутат, керівник опозиційного уряд Сергій СОБОЛЄВ заявляє, що фракція БЮТ все таки блокуватиме трибуну парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

С.СОБОЛЄВ підкреслив, що фракція БЮТ наполягатиме на розгляді сьогодні чотирьох ключових законодавчих актів: законопроектів щодо введення мораторію на підвищення цін на газ та тарифів на житлово-комунальні послуги для населення; про заборону підвищення пенсійного віку для жінок та про введення податкових канікул для малого бізнесу. Також БЮТ вимагає розглянути проект постанови, якою передбачено заборонити уряду використовувати бюджетні кошти на погашення боргу НАК «Нафтогаз України» перед компанією «РосУкрЕнерго» відповідно до рішення Стокгольмського арбітражного суду.

На уточнююче запитання журналістів, яким чином вони це робитимуть, оскільки біля трибуни зараз зібралися депутати із фракції Партії регіонів, С.СОБОЛЄВ відповів: «Ми їм допомагатимемо».

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО учора заявив, що народні депутати від БЮТ планують 7 вересня блокувати трибуну ВР, якщо коаліція не виконає вимоги опозиції розглянути низку законопроектів стосовно соціального захисту населення.