Фракція БЮТ у Київраді опирається "рейдерському захопленню"

Фракція БЮТ у Київраді станом на сьогодні налічує не 32, а 28 депутатів.

Про це повідомив УНІАН депутат Київради від БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ, коментуючи ситуацію з виключенням депутатів, які проголосували за звернення до Верховної Ради України з приводу надання можливості столичній владі ліквідувати районні ради міста.

За словами О.БРИГИНЦЯ, трьох депутатів було виключено рішенням фракції, а одного – за його власною заявою.

«Процес очищення від тих, хто проголосував за ініціативу про ліквідацію райрад, триває. Я думаю, що найближчим часом буде продовжено процес виключення з фракції», - заявив він.

На думку депутата, найімовірніше, засідання фракції відбудеться вже завтра, щоб встигнути ухвалити рішення щодо депутатів до призначеного на 9 вересня засідання сесії Київради.

Також О.БРИГИНЕЦЬ підкреслив, що лідером фракції БЮТ є Тетяна МЕЛІХОВА.

Коментуючи поширену минулого тижня інформацію від прес-служби БЮТ, що нібито було проведено засідання фракції, де обрано нового лідера, О.БРИГИНЕЦЬ зазначив, що Т.МЕЛІХОВУ на цьому зібранні не могли переобрати з огляду на кілька обставин.

«Там заявлено, нібито це була планова ротація, бо через два роки нібито є право міняти лідера. Це правда. Але МЕЛІХОВА є лідером фракції лише рік. До цього був Зінченко. Таким чином, МЕЛІХОВА була лідером фракції ніякі не два роки, а лише один», - сказав депутат.

Крім того, за словами О.БРИГИНЦЯ, він розмовляв із депутатами, які «підписалися» за обрання нового лідера фракції. «Вони вважали, що вони всі вже виключені з фракції. І коли їх запитали, чи вони не проти МОСКАЛЯ на посаду лідера нової фракції, яка сформується з тих людей, яких виключили, вони сказали, що не заперечують проти цього. Таким чином, частину з них було певною мірою дезінформовано», - пояснив О.БРИГИНЕЦЬ.

За інформацією депутата, Денис МОСКАЛЬ на сьогодні ще перебуває у фракції БЮТ, оскільки не було засідання фракції, де б його було виключено.

3 вересня УНІАН отримав інформацію про зміну керівництва фракції БЮТ у Київраді. Згідно з нею, 31 серпня на засіданні фракції її головою було обрано Д.МОСКАЛЯ. “За” проголосували 17 із 32 членів фракції.

Того ж дня голова Київської міської організації партії “Батьківщина” Анатолій СЕМИНОГА зробив заяву, у якій звинуватив владу у намаганні захопити контроль над фракцією БЮТ у Київраді і заперечив інформацію про зміну керівництва фракції.

За словами А.СЕМИНОГИ, влада продовжує рейдерську атаку на БЮТ і партію «Батьківщина» з метою позбавити громадян права вибору на місцевих виборах.

“Група депутатів, які з корисних мотивів перейшли на бік Партії регіонів, намагається у незаконний спосіб змінити керівництво фракції. При цьому вони ігнорують той факт, що згідно з положенням про фракцію, переобрати її голову можна лише двома третинами голосів”, - зазначив він.

А.СЕМИНОГА також зауважив, що фракція поступово очищується від зрадників. Зокрема, 3 вересня після завершення розгляду персональних справ із фракції БЮТ було виключено трьох депутатів, які голосували за позбавлення киян права обирати собі владу на рівні районів – Олега ПЕТЬКУНА, Олександра ТОЛУБИЦЬКОГО та Анатолія ШЕВЧЕНКА.