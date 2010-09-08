Тимошенко: Тягнибоку ніхто не заважав виступати

Лідеру "Свободи" Олегу Тягнибоку ніхто не заважав виступити під стінами Верховної Ради у вівторок.

Про це заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенко в ефірі 5 каналу.

"Трибуна з 9 години була відкрита для всіх опозиційних сил. Для всіх лідерів. Всі могли прийти, виступити, звернутися до людей", - повідомила вона.

Тимошенко уточнила, що від цієї політичної сили "виступала на трибуні людина, жінка, яку "Свобода" делегувала".

Як відомо, ВО "Свобода" заявила, що не зважаючи на попередні домовленості, учасники мітингу 7 вересня, так і не змогли почути виступу Тягнибока.

Українська правда