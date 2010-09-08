Регіонал упевнений, що парламент провалить обидва мораторії

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ переконаний, що Верховна Рада не підтримає законопроекти, які стосуються запровадження мораторію на підвищення пенсійного віку та тарифів на житлово-комунальні послуги та газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Я думаю, що встановлення будь-якого мораторію на сьогоднішній день - безперспективна справа», - заявив О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомлялося, сьогодні у ВР День опозиції, тобто розглядатимуться законопроекти, які запропоновані народними депутатами, які входять до фракцій опозиції.

Зокрема, передбачено розгляд проекту закону про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок. Крім того, передбачається розгляд законопроекту щодо запровадження податкових канікул для малого бізнесу.

Також у порядку денному на сьогодні проект закону «Про забезпечення енергетичної безпеки України».