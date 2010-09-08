Жванія презентував сайт «Право вибору»

11:26, 08 вересня 2010
Політика
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 Детальна інформація про всіх учасників групи

Депутатська група «Право вибору» презентувала свій власний сайт.  Про це повідомляє прес-служба об’єднання.

Представляючи сайт, координатор групи Давид Жванія заявив: «Сподіваюся, що цей інформаційний ресурс сприятиме максимальному інформуванню громадськості про діяльність «Право вибору» і стане корисним для наших прихильників». 

За словами депутата, на сайті можна ознайомитись із актуальними матеріалами, переглянути фото та відеоматеріали, дізнатися про законотворчу і громадську діяльність групи, а також отримати детальну інформацію про всіх учасників групи. Давид Жванія також наголосив: «Наша мета – Об’єднана країна, і ми віримо у Вашу підтримку».

Як відомо, 9 липня у Верховній Раді було оголошено про створення депутатської групи «Право вибору». Нині до нього входять 15 народних депутатів, зокрема Давид Жванія, Оксана Білозір, Володимир Марущенко, Олег Новіков, Віктор Шемчук та інші.

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