Жванія презентував сайт «Право вибору»

Депутатська група «Право вибору» презентувала свій власний сайт. Про це повідомляє прес-служба об’єднання.

Представляючи сайт, координатор групи Давид Жванія заявив: «Сподіваюся, що цей інформаційний ресурс сприятиме максимальному інформуванню громадськості про діяльність «Право вибору» і стане корисним для наших прихильників».

За словами депутата, на сайті можна ознайомитись із актуальними матеріалами, переглянути фото та відеоматеріали, дізнатися про законотворчу і громадську діяльність групи, а також отримати детальну інформацію про всіх учасників групи. Давид Жванія також наголосив: «Наша мета – Об’єднана країна, і ми віримо у Вашу підтримку».

Як відомо, 9 липня у Верховній Раді було оголошено про створення депутатської групи «Право вибору». Нині до нього входять 15 народних депутатів, зокрема Давид Жванія, Оксана Білозір, Володимир Марущенко, Олег Новіков, Віктор Шемчук та інші.