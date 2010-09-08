У Тимошенко прогнозують, що райради у Києві ліквідують вже завтра

Київ. 8 вересня. УНІАН. У фракції «БЮТ-Батьківщина» прогнозують, що Київрада вже завтра може розглянути питання про ліквідацію райрад столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщина» Сергій МІЩЕНКО.

За його словами, скоріше за все, сьогодні буде підписано ухвалений вчора закон, який дозволяє територіальним громадам і Київраді утворювати або ліквідовувати райради.

«Завтра буде засідання Київради, завтра будуть ліквідовані райони. А на наступний день буде призначений головою КМДА Олександр ПОПОВ. Це логічно і прогнозовано», - сказав він.

Народний депутат нагадав, що цей закон надає право Президенту призначати голову КМДА, і це не обов’язково має бути особа, яка обрана мером столиці.

С.МІЩЕНКО також прогнозує, що завтра під час засідання Київради може відбутися блокування ухвалення рішення про ліквідацію райрад столиці.

«Я прогнозую, що таке блокування відбудеться», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ" щодо порядку утворення районних рад, внесеного народними депутатами Валерієм ПИСАРЕНКОМ та Володимиром ПИЛИПЕНКОМ.

Законом передбачено, що районні ради можуть утворюватися за рішенням територіальної громади міста Києва, прийнятого шляхом проведення місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської ради. Рішення територіальної громади міста Києва або Київської міської ради щодо утворення (неутворення) районних рад повинні бути прийняті до дня чергових виборів.

На 9 вересня призначено позачергове засідання Київради для розгляду питання щодо подальшого існування в столиці районних рад.