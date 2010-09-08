Турчинов розказав, що його викликали до СБУ через справу РосУкрЕнерго

Колишнього першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА викликали до СБУ у зв’язку зі справою «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після того, як вийшов з СБУ, де провів майже дві години.

«Мене викликали на допит, пов’язаний із справою славнозвісного «РосУкрЕнерго». Керівництво НАК «Нафтогаз» практично передано приватній компанії «РосУкрЕнерго», і шкода, що замість того, щоб розслідувати цю справу, замість того, щоб розслідувати корупцію, пов’язану з високопосадовцями, які фактично віддають державні ресурси компанії «РосУкрЕнерго» і є реально співвласниками цієї компанії, розслідується справа проти державних посадовців, які захищали інтереси України», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він поінформував, що у своїх показах слідчому СБУ зазначив, що вважає дії колишнього керівництва митниці, НАК «Нафтогаз» такими, що відповідають Конституції України та чинному законодавству, «а головне - державним інтересам».

За словами О.ТУРЧИНОВА, він дав пояснення СБУ, що його дії, пов’язані зі справою RUE, відповідають державним інтересам і знаходяться в межах компетенції і чинного законодавства.

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що його допитували як свідка у цій справі, і він не знає, чи це останній його допит.

“Що стосується нюансів, якихось питань, в яких я бачив виключно політичний підтекст або замовлення, я, користуючись 63 статтею, відмовився давати відповідь», - сказав О.ТУРЧИНОВ. (Згідно зі ст. 63 Конституції, особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім`ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом).

Він також зазначив, що слідчі СБУ поводились з ним чемно.

Говорячи про те, чи будуть слідчі органи викликати когось з посадовців уряду Юлії ТИМОШЕНКО на допит, він зазначив: «На жаль, переді мною не звітували слідчі щодо своїх дій».

Як повідомляв УНІАН, у справі “РосУкрЕнерго” нині під вартою перебувають двоє високопосадовців, які працювали у попередньому уряді Юлії ТИМОШЕНКО – колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО та екс-начальник Державної митниці Анатолій МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову RosUkrEnergo до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

9 липня СБУ затримала колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКА в рамках кримінальної справи стосовно нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.