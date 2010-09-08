Регіонал переконаний, що завтра в ВР буде краще, ніж сьогодні

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що завтра Верховна Рада працюватиме у звичному режимі і не буде ніяких блокувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, позиція «БЮТ-Батьківщини» виглядає дуже дивно, оскільки вони самі не хочуть працювати по тому порядку денному, який ними сьогодні ж і сформований.

«Завтра буде інший день, і порядок денний ми формуємо, і ми будемо працювати», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

О.ЄФРЕМОВ також зауважив, що нині не варто говорити про необхідність запровадження мораторію на те, що взагалі не існує, зокрема, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та газ з боку Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 вересня, фракція «БЮТ-Батьківщина» заблокувала трибуну та президію парламенту. Двері, що ведуть до президії парламенту, заблоковані кріслами. Депутати від фракції заявили, що блокуватимуть роботу ВР, поки не буде ухвалено позитивне рішення про мораторій на підвищення тарифів на ЖКП, підвищення пенсійного віку для жінок тощо.

Об 11.00 у Верховній Раді було оголошено перерву до 11.30 на вимогу фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та "БЮТ-Батьківщина". Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запросив лідерів фракцій на засідання щодо пошуків компромісу.

В той же час він наголосив, що «якщо ми не знайдемо порозуміння, то сьогодні засідання парламенту буде закрито».