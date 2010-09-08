Експерт пророкує Одесі вибори «на межі права і моралі»

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА прогнозує, що вибори мера і депутатів міської ради Одеси будуть одними з найбільш жорстких і цинічних, з використанням усього спектру деструктивних технологій.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі В.БАЛИ щодо висунення перших кандидатів у мери Одеси.

На думку експерта, вибори в Одесі відбуватимуться «на межі права і моралі».

«Що стосується особливостей кампанії, то буде використаний увесь спектр «чорних» і «сірих» деструктивних політтехнологій. Чого варті лише заяви влади про те, що підпали і напади – норма передвиборчого життя Південної Пальміри! Проте головною причиною розгулу деструктивних технологій є той факт, що нинішня міська влада просто не готова вести конструктивну дискусію, звітувати за свою діяльність, розуміючи, що може тільки втратити в очах виборців», - вважає В.БАЛА.

На думку експерта, в регіоні має з`явитися центр стабілізації, який не допустить виходу кампанії за рамки закону. Зокрема, вважає В.БАЛА, «регіональна влада в особі губернатора змогла б віднайти механізми забезпечення, щонайменше, правопорядку в області в ході всієї кампанії – агітації, голосування, підрахунку голосів».