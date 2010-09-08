Попов думає, якщо ще потрусити КМДА, справ буде більше?

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заперечує політичну складову в порушенні кримінальних справ проти чиновників КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ заявив сьогодні журналістам.

«Категорично заперечую тому що, на жаль, серед тих, до кого мають претензії правоохоронні органи, в тому числі є і члени Партії регіонів. Тут жодних політичних моментів, я вас запевняю, не має, не може бути і в будь-якому випадку не буде», - зазначив О.ПОПОВ.

Також він повідомив, що чим більше проводиться перевірок діяльності чиновників КМДА, тим більше виявляється порушень.

Як повідомляв УНІАН, СБУ розслідує 5 кримінальних справ за фактами вчинення посадових злочинів службовими особами Київської мерії У цих кримінальних справах фігурують 8 посадовців, до п`яти з яких в якості запобіжного заходу обрано підписку про невиїзд, двоє – за рішенням Печерського райсуду Києва взяті під варту на два місяці, одну особу оголошено в розшук.