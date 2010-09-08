ПР хоче мати протоколи ТВК з результатами за тиждень до виборів?

З центрального штабу Партії регіонів на місця спускаються директиви підготувати чистовики протоколів територіальних виборчих комісій з результатами місцевих виборів ще за тиждень до дня голосування.

Таку інформацію з посиланням на власні джерела оприлюднило Інтернет-видання LB.uaв статті “Однажды в Макеевке”.

Таким чином, пише видання, почин Харкова, де протоколи вже частково готові, доведеться підтримати всім без винятку.

При цьому, повідомляє LB.ua, директива підготувати чистовики протоколів спускається під загрозою звільнення губернаторів та керівників штабів Партії регіонів.

Також значно зросла норма приписки голосів, яку виставляє регіонам партія влади.

Зокрема, якщо раніше в одному із центральних регіонів України, де Партія регіонів не користувалася успіхом, ставилося завдання отримати 15% голосів, то зараз планка зросла до 45%. І це лише для Партії регіонів, йдеться в статті.