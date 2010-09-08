"Свобода": міфічні утиски російської мови виникають перед виборами

Запорізька обласна організація ВО «Свобода» опротестує в прокуратурі та добиватиметься скасування через суд рішення обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Як констатують у “Свободі”, спекулювання двомовністю вже вкотре стає розмінною монетою напередодні виборів.

“В черговий раз комуністи і регіонали намагаються напередодні виборів відволікти увагу суспільства міфічними "утисками російської мови" від насправді актуальних проблем. Це вже набридле намагання підняти постійне падіння рейтингу Партії регіонів на провокаціях розколу суспільства», - підкреслили у ВО “Свобода” .

Запорізька обласна організація ВО «Свобода» заявляє про протизаконність ухваленого облрадою рішення «Про реалізацію конституційних гарантій на вільне використання російської мови…», оскільки воно суперечить ст. 10, ст. 19 ч. 2 Конституції України, рішенню Конституційного Суду від 14.12.1999 р. № 10-рп/99 та п.4 ст. 2 частини 1 Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин.

Як повідомляв УНІАН, Запорізька облрада сьогодні, 8 вересня, прийняла рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Підставою для винесення "мовного питання" на розгляд сесії, за даними прес-служби облради, стали дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року, які зафіксували, що в Запорізькому регіоні, де проживають представники 130 національностей, міжнаціональною мовою спілкування є саме російська мова.

Таким чином, повідомляє прес-служба, відтепер у Запорізькій області "російська мова, як мова міжнаціонального спілкування, використовується в усіх сферах громадського життя і є регіональною мовою".