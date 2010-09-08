18 депутатів перейшли до ПР у Тернопільській облраді

У Тернопільській обласній раді усі 5 членів фракції «Блоку Литвина», 12 із 20 депутатів фракції «Єдиний центр» та один депутат з фракції «Наша Україна» (голова Густинської райдержадміністрації – УНІАН) увійшли в міжфракційне об’єднання «Стабільність та реформи», до складу якого до цього входили лише депутати з фракції «Партії регіонів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час пленарного засідання облради повідомив голова фракції Партії регіонів Петро ГОЧ, передавши голові облради відповідні заяви нових учасників об’єднання.

Відразу після цього голова облради Олексій КАЙДА на вимогу депутатського корпусу зачитав прізвища тих, хто вступив у об’єднання.

Невдовзі фракція ВО «Свобода» розповсюдила заяву, в якій вчинок депутатів, що вступили в міжфракційне об’єднання, створене Партією регіонів, назвала зрадою інтересів виборців.

«Сьогодні ми бачимо, як окупаційний режим ЯНУКОВИЧА дійшов до Тернопільщини та показав справжнє обличчя частини депутатського корпусу облради. Вступ депутатів у провладне міжфракційне об’єднання розцінюємо як зраду територіальної громади та інтересів краю. Виявилось що між Партією регіонів, “Єдиним центром”, Блоком Литвина та навіть “Нашою Україною” мало різниці. Тушкування та масовий перехід у провладну коаліцію представників тих партій, що ще вчора били себе в груди та називали себе патріотами-демократами, свідчить про їхню продажність та кон’юнктурність», – наголосив у заяві голова фракції ВО «Свобода» у Тернопільській обласній раді Олег СИРОТЮК.

Як повідомляв УНІАН, міжфракційне об’єднання «Стабільність та реформи» в обласній раді було створено у березні 2010 року. До його складу входило 14 депутатів фракції Партії регіонів. Її уповноваженим є керівник фракції П.ГОЧ.